Рождество принесет москвичам снег и мороз

До середины января погода на территории европейской части России останется без изменений.

По данным синоптиков, в центре Русской равнины ожидается ветреная погода с температурным режимом на 6-10 градусов выше нормы.

Высока вероятность того, что январь окажется также аномально теплым, как и декабрь прошлого года.

В рождественские праздники в Москве будет облачно с прояснениями, в ночь накануне Рождества пройдет небольшой снег, ожидается юго-западный ветер 3-8 м/с, температура воздуха в рождественскую ночь -6, -9, днем 7 января -4, -6.