Быстро избавиться от жира на животе можно по схеме "2+2+4"

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель выяснил, как быстро избавиться от жира на животе, пишет Focus.

По словам ученого, действовать нужно по правилу "2+2+4". Два дня человек должен посвятить кардиотренировкам умеренной интенсивности, другие два дня – силовые тренировки малой интенсивности, придерживаясь правильного питания в течение этих четырех дней.

В качестве кардиотренировок подойдут быстрая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед, силовые тренировки можно выполнять в тренажерном зале или дома.

Дешпегель утверждает, что оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физнагрузок и отказаться от строгой диеты.