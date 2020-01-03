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3 января 202011:24

"Выразил эмоции": пьяный екатеринбуржец устроил стрельбу из автомата во дворе дома

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В Екатеринбурге задержали местного жителя, который в новогоднюю ночь во дворе многоэтажки стрелял из автомата в воздух. Соседи сняли хулигана на видео, и спустя два дня он стал фигурантом уголовного дела.

 

Кадры свидетельствуют, что рядом с мужчиной во дворе дома на улице Черепанова находился ребенок, а комментарии очевидцев говорят о том, что палил он не в первый раз. Стрелком оказался 48-летний безработный, который, как отметили в пресс-службе свердловского управления МВД, таким образом выразил свои положительные эмоции в честь наступления Нового года. Иных подробностей услышать не удалось — мужчина признался, что был мертвецки пьян, а потому ничего не помнит.

Оружие обнаружили у соседа подозреваемого, экспертиза показала, что это не боевое оружие, а охолощенный светозвуковой автомат. Самого стрелка отпустили под подписку о невыезде, ему инкриминируют хулиганство.

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