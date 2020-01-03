Российские морпехи попали в топ-5 по версии NI

Журнал The National Interest составил рейтинг лучших морпехов. Российские военные оказались на втором месте, уступив лишь американцам.

Третья позиция досталась британским морским пехотинцам, следом за ними идут обучаемые экспертами из Штатов южнокорейцы, пятерку замыкают представители КНР.