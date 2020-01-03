Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

Супруга больного раком хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала его прощальный пост в Facebook.

Она сообщила МК, что два месяца назад стало ясно: справиться с недугом невозможно. По ее словам, ситуация страшная. Капельницы приходится ставить каждые два часа, но праздник, несмотря на это, встретили "в родных стенах".

У пары трое детей. Анна добавила, что ей помогают мама и отчим.

Спасший сотни жизней питерский врач Андрей Павленко ранее опубликовал прощальное обращение, призвав больных онкологией не сдаваться и верить в возможность излечения. В его же случае, отметил он, рак оказался коварен: удаление желудка не помогло, шансов на спасение нет.