Захарова об ударе по Багдаду: Вашингтон не интересовала мировая реакция

Комментируя возможные причины ракетного удара США по Багдаду, в ходе которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook отметила, что произошедшее приведет к эскалации напряженности в регионе, тогда как сам Вашингтон интересует только изменение расклада сил на Ближнем Востоке.

Дипломат обратила внимание на то, что на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя Совета Безопасности ООН с осуждением нападений на посольства других стран.

По словам Захаровой, ключевой является оценка именно Ирака. "Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны", — напомнила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте дипведомства, говорится, что гибель Сулеймани чревата тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.

"Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", — отметили в ведомстве.

В эфире телеканала "Россия 24" Захарова отметила, что тема ракетного удара США по Ираку и убийства генерала Касема Сулеймани будет обсуждаться в пятницу в СБ ООН.