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Конфликт между США и Ираном 46 минут назад

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3 января 202012:49 Наталья Гончарова

Решением Трампа убить иранского генерала недоволен весь мир, включая самих американцев

На убийство иранского генерала Касема Сулеймани отреагировали во всем мире. Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что едва ли этому шагу найдется оправдание.

"Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека", — заявила Агнес Калламар.

В Израиле, тем временем, созывают совещание с главами спецслужб и армейским командованием, чтобы дать оценку произошедшему. На этом фоне израильские власти приняли решение закрыть доступ на гору Хермон на границе с Сирией после оценки ситуации в сфере безопасности. В самом Дамаске посчитали действия Вашингтона вопиющими.

"Сирия решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани, главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, и Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы "Аль-Хашед Аш-Шааби" Ирака.

Тем временем, иракское шиитское ополчение "Аль-Хашед Аш-Шааби" призвало своих сторонников быть готовыми предпринять ответные действия в связи с убийством Касема Сулеймани. А исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что подобные удары нарушают правила присутствия войск США в Ираке. В самом Тегеране заявили, что убийство генерала приведет к еще более ожесточенному противостоянию с Вашингтоном.

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", — пообещал президент Ирана Хасан Роухани.

Убийство генерала осудили и в Европе. В Париже предупредили о возможных последствиях. Власти Пятой республики собираются контактировать с зарубежными партнерами по этой ситуации.

"Это является следствием эскалации, которая продолжается в последние месяцы. Для нас на данный момент приоритетом является стабильность в регионе. Необходимо, чтобы были созданы условия, которые могли бы это гарантировать", — сказала госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален.

На убийство иранского генерала отреагировали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин внимательно следит за инцидентом. Китайская сторона последовательно выступает против использования военной силы в международных отношениях.

Горячие споры вокруг решения нанести авиаудар развернулись и в самих Штатах. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия Трампа в Иране провокационным актом. По ее словам, это ставит по удар безопасность американских граждан.

Тем временем, на действия Вашингтона уже отреагировали в российском МИДе. Дипломаты заявили, что убийство Сулеймани рассматривают как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряженности во всем регионе. Также в МИДе напомнили, что иранский генерал преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана и выразили соболезнования.

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