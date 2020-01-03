Глава района Красноярского края арестован за крупную взятку

В Красноярском крае арестован глава Козульского района Федор Гардт, он обвиняется в получении крупной взятки, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба регионального главка СК, Гардт получил от местного бизнесмена 100 тысяч рублей в качестве части взятки в 350 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

По данным следствия, есть вероятность, что это не единственный эпизод его преступной деятельности.

Гардт частично признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.