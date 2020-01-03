Названы главные "города-матерщинники"

Эксперты назвали главные российские "города-матерщинники". Финуниверситет при правительств РФ выяснил, что чаще всего обсценной лексикой пользуются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Сургута и Хабаровска.

Среди самых культурных населенных пунктов, в которых проживают более четверти миллиона человек, оказались Вологда, Петрозаводск, Санкт-Петербург и Химки, передает РГ.

Исследователи констатировали, что города из первого списка имеют больший потенциал для экономического роста, так как там активнее развивается малый и средний бизнес, а зарплаты растут быстрее. В то же время, в их "антиподах" выше уровень жизни, а горожане сильнее интересуются спортом, образованием и личностным ростом.