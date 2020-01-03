Валерий Брагин: важность матча со Швейцарией немного сковывала ребят

Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал оценку игре российской команды в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира против швейцарских хоккеистов. По мнению наставника молодежки, его подопечным нужно сдерживаться, чтобы не получать неоправданные удаления.

"Успокаивали ребят, но все равно сказывалась важность матча, что немного сковывало ребят. Меньшинство здорово сработало, забили в большинстве. К сожалению, есть необязательные удаления. Видимо, где-то эмоции перехлестывают", – цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Напомним, что сборная России победила в четвертьфинале команду Швейцарии со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с ровесниками из Швеции. Встреча между ними состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.