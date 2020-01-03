Посетитель открыл огонь в мэрии французского города Дрё

Неизвестный мужчина открыл огонь в мэрии французского города Дрё, что в 74 километрах от Парижа. Ранив одного из чиновников, он свел счеты с жизнью, сообщает La Republique.

Инцидент произошел около 09:30 утра пятницы, 3 января. Мужчина вошел в ратушу и сразу направился в правое крыло здания, в кабинет руководителя одной из служб мэрии Ричарда Бозона. Последний в этот момент вел переговоры с коллегой.

La police scientifique est en train d effectuer les premières investigations. #Dreux. pic.twitter.com/9VIOFtoqEo — L'Écho Dreux (@lecho_dreux) January 3, 2020

"Нападавший попросил собеседника покинуть кабинет, после чего открыл огонь из охотничьего ружья", — сообщил мэр Жэрар Хамель.

Тяжело ранив Бозона в бедро, злоумышленник выхватил пистолет и покончил с собой.

По предварительной версии, речь не идет о теракте, подозреваемым, которому на вид около 40 лет, двигали личные мотивы.