Вратарь Алиссон признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон впервые стал обладателем награды Samba Gold по итогам прошедшего года. Она вручается лучшему бразильскому футболисту в Европе. Голкипер "красных" набрал 35,54% голосов.

Следом за ним расположился его одноклубник Роберто Фирмино (23,48%). Тройку лучших бразильских игроков замкнул защитник "Пари Сен-Жермен" Тиагу Силва (10,46%), сообщает Sambafoot.com.

Любопытно, что форвард "ПСЖ" Неймар расположился лишь на пятом месте (7,57%).