Второй за сутки автобус загорелся в Воронеже

Пассажирский автобус был уничтожен огнем на стоянке в Воронеже. Это уже второй случай возгорания общественного транспорта в городе за сутки.

Припаркованный ПАЗ вспыхнул около 08:50 утра 3 января. Спасатели справились с огнем примерно за 20 минут, но этого времени хватило, чтобы пламя полностью уничтожило салон и кабину. Ожоги рук получил водитель — он пытался самостоятельно справиться с пожаром.

Во второй половине дня 2 января по пути вспыхнул другой воронежский автобус, следовавший по маршруту №90. Водитель быстро высадил пассажиров и самостоятельно потушил пожар в двигательном отсеке.