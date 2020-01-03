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Политическая нестабильность в Венесуэле 4 минуты назад

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3 января 202015:10

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро. К контрактам на продажу нефти, стали, железа и алюминия добавилось золото, пишет ТАСС.

"Мы будем продавать часть добываемого золота в петро", — заявил президент в четверг газете El Nacional.

Правительство Мадуро ускоренными темпами внедряет петро в повседневную жизнь венесуэльцев. Пенсионеры и госслужащие уже получили новогодние пособия в криптовалюте.

Продажа петро началась 20 февраля 2018 года и ее стоимость равна цене барреля венесуэльской нефти.

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