Психологи подсказали, как не надоесть друг другу за праздники

Чтобы избежать "новогодний синдром усталости" от родных и близких, следует посещать праздничные мероприятия в одиночестве, советуют психологи. Несмотря на традицию ходить на концерты, спектакли и в кино всей семьей, медики рекомендуют сделать исключение и развлечься в одиночестве. Причем и походы по гостям можно совершать не всей семьей, а по раздельности. Такие советы даются для того, чтобы мы не смогли надоесть родным за время каникул.

Психологи утверждают – в замкнутом пространстве в одной и той же компании возрастает риск конфликтов и просто недовольства друг другом, так называемый "новогодний синдром".

Психолог Ольга Маховская советует заранее спланировать не только новогоднюю ночь, но и все дни отдыха. Как вы будете проводить эти дни, кого пригласите в гости, куда пойдете сами? Желательно разделить все дни на периоды, которые семья проведет вся в сборе, и периоды, когда кто-то может остаться в одиночестве, или развлечься со своей компанией, цитирует кандидата психологических наук РИА Новости.

С Маховской согласны не все коллеги. Так, психотерапевт Лев Пережогин считает, что новогоднее ухудшение отношений – выдумка, потому что близкие люди, проводящие будни по-отдельности, на праздниках наоборот наслаждаются долгожданным общением. Если же недовольство все же возникло, стоит задуматься – тот ли это человек, с которым необходимо праздновать Новый год?

И конечно, все психологи единодушны в одном – чего точно не стоит делать всей семьей на Новый год, так это пьянствовать.