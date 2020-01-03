"Топор возьму!": нападение на полицейских с монтировкой в Камышлове сняли на видео

Трагедии под Камышловом, где во время задержания полицейские смертельно ранили 34-летнего дебошира из табельного оружия, предшествовал семейный конфликт, который перерос в противостояние со стражами порядка. Об этом свидетельствует запись, сделанная сестрой погибшего Сергея.

Все произошло вечером 31 декабря в селе Обуховское. По официальным данным, правоохранителей вызвала супруга Сергея, после того как он набросился на нее с кулаками и попытался задушить. Полицейских подвыпивший мужчина якобы встретил с монтировкой в руках, при этом он проигнорировал предупредительный выстрел, так что стражи порядка открыли огонь на поражение.

Кадры указывают на то, что история была более сложной. Сергей действительно выпил, повздорил с 29-летней женой и, судя по рассказу его сестры, вознамерился забрать детей и встретить Новый год отдельно. Около дома у него произошел конфликт с полицейскими, которым он отказался подчиняться. Дебошира скрутили и уложили на асфальт, но продолжал сыпать оскорблениями.

"Отпустите быстро! Я вас сейчас порву! Я топор возьму!" — грозился он.

Родственница настаивала на том, что ее брата задержали неправомерно, более того, к нему применили чрезмерную силу. По ее словам, Сергей только недавно перенес операцию, у него сломана нога, при этом служители закона душили его коленом и выкручивали руки.

Сотрудники ППС поддались на ее уговоры и отпустили хулигана, но тот не только не успокоился, но вернулся со двора все с той же монтировкой в руке. Прогремели три выстрела, один из которых оказался фатальным — мужчина в тот же день скончался в больнице.

Применение табельного оружия, по данным УМВД по Свердловской области, было оправданным. Родственники погибшего утверждают, что тот нередко проявлял агрессию в пьяном виде, но его сестра считает эти заявления клеветой.