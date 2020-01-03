Хоккеисты "Нефтехимика" в гостях одолели "Сибирь"

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости сумели добиться непростой победы над хозяевами льда со счетом 2:1.

За нижнекамскую команду отличились Мэтт Уайт (22-я минута) и Павел Падакин (53-я). Единственная шайба у "Сибири" оказалась на счету Александра Логинова (24-я).

Новосибирский клуб с 47 баллами остался шестым в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" идет десятым, набрав 44 балла.