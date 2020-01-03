Сообщение об убийстве иранского генерала вызвало подорожание нефти и золота

Убийство иранского генерала оказалось форс-мажором для нефтяного рынка. Котировки чёрного золота в моменте взлетели более чем на 4 процента, достигнув максимума с сентября прошлого года.

Позже цены чуть откатились, и после небольшой коррекции фьючерсы на марку Brent торгуются в районе 68,40 долларов США за баррель. Такую же положительную динамику, пусть и в чуть более скромном масштабе, демонстрирует стоимость сорта WTI. И это неудивительно, ведь основное беспокойство участников рынка вызывает возможный ответ Тегерана на агрессию Вашингтона.

Исламская республика уже не раз заявляла о своей готовности перекрыть Ормузский пролив, в этом случае под перекрестный огонь попадёт не менее одной пятой мирового производства нефти.

Положительной динамикой на разгорающийся конфликт ответило и золото. За сутки защитный актив вырос в цене более чем на полтора процента, в очередной раз подтвердив свою репутацию тихой гавани инвесторских денег.