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3 января 202016:04

Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на "Тур де Ски"

EPA

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился масс-старт у женщин в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Победу в нем одержала норвежская лыжница Астрид Якобсен, преодолевшая дистанцию десять километров за 29 минут 7,9 секунды.

На втором месте расположилась представительница Швеции Эбба Андерссон (+ 0,4 секунды). Тройку призеров замкнула Катарина Хенниг из Германии (+1,0).

Лучшей из россиянок оказалась Наталья Непряева. Она финишировала шестой, уступив лидеру +15,5 секунды.

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