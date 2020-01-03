Ракетный обстрел: курянин устроил погром во дворе во время запуска салюта

Настоящим ракетным обстрелом обернулась попытка жителя Курска запустить салют во дворе жилого дома сразу после наступления нового года. Обеспокоенные соседи сняли незадачливого артиллериста на видео.

Инцидент, как утверждают очевидцы, произошел ранним утром 1 января на улице Клыкова. На кадрах видно, что мужчина не закрепил короб с фейерверком, так что после первого выстрела он опрокинулся на бок и начал палить во все стороны.

Под удар попали с десяток припаркованных машин и две многоэтажки. Один из фейерверков залетел в подъезд. Сам "юный стрелок" спешно покинул зону поражения, спрятавшись в подъезде.

О нанесенном ущербе и пострадавших ничего не сообщается.