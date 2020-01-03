Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации

Успешная оборона Эстонии невозможна без помощи союзников и друзей, считает президент республики Керсти Кальюлайд. Выступая в Нарве на церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Освободительной войны 1918–1920 гг., Кальюлайд отметила важность союзнических отношений в "защите Эстонии" от превосходящих сил противника даже в безнадежной ситуации. Она подчеркнула небольшие размеры страны, местоположение Эстонии, и добавила, упомянув находившихся на мероприятии британских военных, что стране не обойтись без союзников.

В приграничном с Россией городе Нарва, где проходило мероприятие, на торжественном построении военнослужащих Сил обороны Эстонии присутствовали и проходящие здесь службу в составе боевой группы НАТО британские солдаты.

В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек. Позднее Советская Россия признала независимость Эстонской Республики (Тартусский мир). Современная Россия считает подписанный тогда документ историческим, не имеющим юридической силы.