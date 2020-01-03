Украина отчиталась по газовому транзиту

"Оператор ГТС Украины" в полном объеме выполняет все заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки. Об этом, передает РИА Новости, сообщила пресс-служба украинской компании.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Нафтогаз" забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.

Вечером 30 декабря Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января. "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз". "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.

1 января глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что первая ночь работы компании прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.

Сейчас в компании отметили, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. "Предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", — добавили там.

Тем временем компания "Укртрансгаз" сообщила, что объем транспортировки российского газа в Евросоюз через территорию Украины за минувший год вырос на 3 процента по сравнению с 2018-м, составив 89,6 миллиардов кубометров. При этом, по информации на сайте компании, импорт газа Украиной из России является нулевым, а из ЕС — 14,2 миллиарда кубометров, что на 35 процентов больше, чем годом ранее. Украина не импортирует газ из России уже 1496 дней, напоминает "Укртрангаз".

При этом в украинских подземных хранилищах находится 18,9 миллиарда кубометров газа, что на 36 процентов больше, чем год назад, добавили в "Укртрансгазе". Перед началом отопительного сезона в руководстве украинского "Нафтогаза" сообщали, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах — 21,4-21,6 миллиарда кубометров. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января, передает ТАСС.