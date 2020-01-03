Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани. Трамп высказался в "Твиттере"

Лидеры России и Франции обсудили по телефону американский удар по Ираку, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани. Владимир Путин и Эммануэль Макрон считают, что этот поступок Вашингтона может спровоцировать серьезное ухудшение ситуации в регионе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы были затронуты российско-французские отношения, а также темы Донбасса, Ливии и Сирии. Кроме того, Путин и Макрон обменялись новогодними поздравлениями.

Тем временем, президент США Дональд Трамп высказался по поводу убийства Сулеймани в своем "Твиттере". Он заявил, что генерал "убил или тяжело ранил тысячи" американцев и вообще причастен к гибели миллионов человек. "Попался!" – возликовал глава Белого дома в своем микроблоге, добавив, что ненавистного иранского генерала "должны были убрать еще много лет назад".

Генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности, передает РИА Новости.

Ранее стало известно об американской операции против главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции​​​. Он был убит в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. На его место назначен генерал Исмаил Каани. Иран пообещал отомстить Штатам, на что госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона к ответу со стороны Тегерана. Как пишет издание Axios, США ожидают, что Иран устроит серию кибератак.

Позже выяснилось, что атака не была согласована с иракскими властями.