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Розыгрыши пранкеров 56 минут назад

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3 января 202018:44

Вован, Лексус, Грета и очень важный Чунга-Чанга: новый розыгрыш пранкеров

EPA

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли члена Конгресса США от Демократической партии, активную сторонницу импичмента президента Трампа и антироссийских санкций Максин Уотерс. Запись разговора опубликована на YouTube-канале пранкеров.

Уотерс они позвонили от имени шведской экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте, сообщив, что находятся в Северной Каролине на забастовке "в поддержку экологии острова Чунга-Чанга". Собеседники предложили конгрессвумен произнести речь для "митингующих", переключив ее на громкую связь. Та с удовольствием согласилась, заявив: она очень рада, что Грета находится вместе с активистами в Северной Каролине, "сосредоточенными на защите очень важного острова Чула-Чанж". По словам Уотерс, Грета Тунберг "определенно должна выиграть Нобелевскую премию мира за то, что она делает", но самое важное прямо сейчас — обеспечить, чтобы этот остров был защищен.


"Грета" рассказала, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите ООН по климату в Нью-Йорке тот заявил ей, что она "никогда не добьется своей цели, как и те дураки из Конгресса, что пытаются обвинить его". Также Вован и Лексус поведали Уотерс, что располагают компроматом на Трампа: якобы тот признался "Грете" в намерении надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против его оппонента на выборах Джо Байдена.

По словам пранкеров, им удалось записать на диктофон слова Трампа о том, что его конкурент "пойдет под суд вместе с шайкой экологов и демократов", для которых он приготовил "отдельные клетки". Поинтересовавшись, не сказал ли Трамп чего-либо еще, Уотерс предложила "Грете" и "Сванте" встретиться с нею в Вашингтоне и передать ей имеющиеся у них "доказательства" против Трампа с целью добиться его импичмента.

"И если бы публика узнала, что он так разговаривал с Гретой, заставил ее плакать и сказал, что она никогда не добьется своей цели, это тоже было бы против него", — заявила Уотерс.

Конгрессвумен уже не первый раз становится жертвой розыгрышей Вована и Лексуса. В феврале 2017 года они позвонили ей от имени тогдашнего украинского премьера Владимира Гройсмана. Тогда Уотерс, до этого обвинившая Россию в "нападении на Корею", осудила Кремль за назначение Айболита президентом Лимпопо вместо свергнутого благодаря российским хакерам Бармалея.

Несколько месяцев спустя свой комментарий о "защите острова Чунга-Чанга" Вовану и Лексусу уже давал тогдашний спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

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