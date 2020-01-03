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3 января 202017:51

Ликвидацию напавшего на прохожих под Парижем сняли на видео

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Очевидец снял на видео ликвидацию вооруженного ножом мужчины, который в пятницу днем атаковал прохожих в городе Вильжюиф, что на южной окраине Парижа.

 

Инцидент произошел около двух часов дня 3 января на аллее художницы Сони Делоне. Молодой человек ранил четырех человек, после чего попытался укрыться от подоспевших полицейских в супермаркете. На пороге магазина его и застрелили.

Спасти жизнь одно из пострадавших врачам не удалось, состояние еще одного оценивается как крайне тяжелое.

О мотивах нападавшего ничего не сообщается.

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