СБУ исключила Федора Добронравова из "черного списка"

Актер Федор Добронравов исключен из "черного списка" лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости".

Российскому актеру, известному по сериалу "Сваты", ранее был запрещен въезд на территорию страны в течение трех лет. Также Киев запретил к показу популярный сериал "Сваты", в котором снимался Добронравов. Один из авторов "Сватов", лидер студии "Квартал-95", а ныне президент Украины Владимир Зеленский, тогда назвал это решение абсурдным. Однако спустя два года суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список", куда актер попал из-за посещения Крыма и одобрения его присоединения к России.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало список деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.