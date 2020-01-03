Россиянам напомнили об опасности запоев и алкодепрессий

Длительное употребление алкоголя в новогодние праздники грозит проблемами со здоровьем, предупреждают медики. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн считает, что ежедневно употреблять алкоголь могут только обладатели диагноза "алкоголизм". Поэтому ежедневные возлияния с конца декабря до конца первой декады января можно уже считать если не диагнозом, то тревожным звонком.

В интервью, данном агентству городских новостей "Москва" Брюн отметил, что тот же постулат касается и других длительных праздников или периода отпуска. Если же такое происходит, Брюн советует: "Пора обратится к наркологу". Врач напоминает, что из-за частого употребления алкоголя могут возникнуть психические расстройства и острые расстройства внутренних органов. Нарушается сон, изменяется поведение, отмечаются резкие колебания настроения, совершаются преступления на фоне приема алкоголя.

Прием алкоголя в течение нескольких дней подряд может привести к алкогольной депрессии, которая выражается чувством тревожности, неуверенности и опустошенности – добавляет свою точку зрения доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. По ее словам, злоупотребление алкогольными напитками может привести к истощению гормона радости.

"Количество алкоголя на праздниках не должно быть бесконтрольным. В противном случае это приведет к истощению гормона радости, который просто не будет восполняться чем-либо другим", — добавила психолог.