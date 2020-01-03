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Конфликт между США и Ираном 41 минута назад

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3 января 202020:30 Валентин Богданов

Динамитная шашка в бочке с порохом: зачем Трамп приказал убить иранского генерала

Динамитная шашка в бочке с порохом: зачем Трамп приказал убить иранского генерала

Почти все города Ирана похожи на бурлящий котел. Сразу после известий о гибели Сулеймани на улицы вышли миллионы людей. Шокированные утратой, они скандируют антиамериканские лозунги и требуют отомстить за военачальника. Это могут видеть и те, кто спланировал и организовал атаку на генерала. Зачем США решили резко обострить ситуацию на Ближнем Востоке, который находится в шаге от новой большой войны?

Момент ракетного удара по кортежу, в котором находился Касем Сулеймани, попал на видео с камер наблюдения. Минуты спустя на выезде из аэропорта Багдада — уже пылающие остовы автомобилей. Выглядят так, что сразу понятно: шансов выжить у тех, кто находился внутри, не было.

В Пентагоне подтвердили: командующего спецназом КСИР генерала Касема Сулеймани убили ракеты, запущенные с беспилотников. Операцию спланировало и провело Объединенное командование специальных операций США. В окрестностях Багдада — минимум три базы, с которым могли взлететь дроны: Таджи, Виктори, Балад.

"Сулеймани только что прибыл в аэропорт Багдада, забрался во внедорожник, и в течение нескольких минут он был мертв. Продвинутый американский беспилотник выпустил мощные ракеты по автомобилям, в которых находились иранский генерал и представители про-иранского ополчения", — заявили американцы.

Сулеймани могли убить и при Обаме и при Буше (у них тоже были беспилотники и ракеты), пишет The New York Times, но только Трамп решился на шаг, который многолетнюю холодную войну Вашингтона с Тегераном может перевести в горячую фазу. Вместо внятного объяснения несколько часов в Twitter Трампа просто висел американский флаг, но в конце концов глава Белого дома все-таки написал несколько текстовых сообщений.

"Генерал Касим Сулеймани убил или ранил тысячи американцев и планировал убить еще больше, но был остановлен! Он несет ответственность за смерть миллионов людей, включая убитых недавно протестующих в самом Иране. Сулеймани ненавидели и боялись в его стране, и люди вовсе не так опечалены, как хотят показать власти. Он должен был быть устранен много лет назад", — считает Трамп.

Еще одной фразой в Twitter — "Иран не выиграл войну, но не проиграл переговоры" — Трамп, видимо, оставил себе лазейку. Из переговоров с Ираном, правда, первым вышел как раз Вашингтон. Именно США отказались от ядерной сделки. Это хорошо помнят в Европе, и потому все американское утро со Старым Светом на созвоне был госсекретарь Помпео. Особенно недоволен глава Госдепа реакцией Парижа. Во французском МИД заявили очевидное. Мир после убийства в Багдаде стал менее безопасным. Впрочем, глава Госдепа живет в мире американском.

Но вот в Ираке, к тому, что Америка так вероломно вздумает позащищать свои интересы в десяти тысячах километрах от своих границ, оказались не готовы. А ведь именно по территории этой страны был нанесен ракетный удар. Без спроса у официального Багдада и без уведомления совбеза ООН, о котором теперь американцы цинично задумались задним числом.

"Это грубое нарушение условий присутствия американских войск в Ираке: их роль ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой с ИГИЛ (запрещено в РФ) в составе международной коалиции, под контролем и разрешением иракского правительства", — заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Но на деле американцы не сдерживались. 29 декабря (после обстрела базы в Киркуке, когда были ранены четыре американских солдата) Пентагон ударил по объектам "Хезболлы" (запрещена в РФ) близ сирийской границе. Тогда погибли не менее 25 шиитов. Именно с этого началась вся эскалация, которая вылилась в массовые протесты у посольства США в Багдаде. 1 января в регион стали перебрасывать дополнительный десант — 4000 военных. В общем, "ястребам" такое понравится. Вот проснулся долго помалкивавший Джон Болтон, который всегда мечтает Иран забомбить.

"Поздравляю всех причастных к ликвидации Касима Сулеймани. Давно планируемый, это был решительный удар по иранским зловещим силам "Аль-Кудс" и их операциям по всему миру. Надеюсь, это — первый шаг к смене режима в Тегеране", — отметил Болтон.

Любой последующий шаг, правда, означает открытую войну. Американские силы в регионе приведены в боевую готовность. Усилена охрана американских посольств. Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак.

Глава Комитета нацбезопасности и внешней политики Ирана тем временем пересчитал американские военные базы, которые находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Баз таких – 36, и ближайшая из них — в Бахрейне. А ведь есть еще американские союзники, включая Израиль, нефтяные объекты, ключевые судоходные пути, посольства США не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру. Есть еще и киберпространство. В общем, варианты для ассиметричного ответа стремятся к бесконечности. Разведка у Тегерана, как и Силы спецопераций, подготовлена отменно.

Каким будет следующий шаг Ирана? Пойдет ли он на жестокое отмщение?

"Очевидно, если речь о прямом военном противостоянии с США, то нет, не пойдет, ведь тогда Иран проиграет. Кажется, что это наименее вероятное развитие ситуации. И, конечно, американские силы на Ближнем Востоке могут защитить себя, тем более сейчас они будут в состоянии высокой боеготовности из-за всего произошедшего", — считает Ник Пейтон Уолш, корреспондент CNN по международной безопасности.

Вот только за безэмоциональными фразами (как из сценария военной игры) скрываются потенциальные десятки, если не сотни тысяч жертв. Ведь мало от открытого конфликта с Ираном не покажется никому. Заденет весь регион. Вот комментарий от потенциального соперника Трампа на выборах Джо Байдена: "Президент Трамп этим действием бросил динамитную шашку в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план, как обеспечить безопасность".

С Байденом солидарны и другие демократы (от Сандерса до Пелоси), которые, правда, ни слова не написали о том, как сами приложили руку к происходящему. Без истории с импичментом загнанный Трамп вряд ли бы начал решать внутриполитические проблемы за счет политики внешней. Для всех последних президентов США это почти стандартная история.

Если вспомнить предыдущий случай, то войну против Югославии Билл Клинтон развязал примерно через четыре месяца после того, как ему объявили импичмент. 19 декабря 1998-го проголосовала нижняя палата Конгресса. 24 марта 1999-го Белград уже бомбили.

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