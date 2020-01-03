Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей

Десятки автовладельцев во Владивостоке не смогли никуда уехать. Их машины неожиданно оказались парализованы — были проколоты колеса. Кто и зачем изуродовал автомобили по всему городу, выясняет полиция. Удалось ли уже найти какие-то зацепки?

Чтобы отработать эту заявку, полицейским даже не пришлось никуда выезжать. Минус два колеса тут. Минус два колеса там. Прямо под камерами отдела.

Вовремя их никто не успел заметить. Пока Владивосток отсыпался после Нового года, кто-то проткнул сотни покрышек. И таких машин по всему городу – десятки.

Неизвестные Не сделали исключения даже для кареты реанимации. Проколов резину, злоумышленник и сам прокололся — попал в объективы камер. Вот он уверенно подходит к одной скорой. На каждую шину ушло не больше нескольких секунд. А вот уже спускает колеса у другой. Через несколько минут бригаду отправят на экстренный вызов — задыхается женщина.

На улице Калинина, где базируется подстанция скорой, неизвестный с ножом обошел все дворы. Понять Мотивацию злоумышленника невозможно.

До стоимости машин и дела не было. Старенький минивэн или седан поновее — резали все, что попадалось на глаза. Под нож пошла и низкопрофильная спортивная резина. Автомобилям не повезло оказаться в это время в этом месте.

Пострадавшим автомобилистам теперь одна дорога — в автомагазин. Но уже пешком.