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3 января 202022:02 Александр Евстигнеев

Валентин Близнюк - человек, изменивший авиацию

Валентин Близнюк - человек, изменивший авиацию

В Подмосковье простились с легендарным авиаконструктором Валентином Близнюком. Именно он создавал самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет — стратегический ракетоносец Ту-160 ("Белый лебедь"). А еще он разрабатывал первый сверхзвуковой пассажирский лайнер — Ту-144.

Тихое прощание. Пришли те, кто ставили на крыло стратегическую авиацию. Провожают одного из лучших авиаконструкторов эпохи. Валентин Близнюк — создатель изящного и грозного "Белого лебедя".

"Был прекрасный человек, милейшей души, интеллигентный. Умел расположить к себе. Венцом его творчества стал межконтинентальный ракетоносец Ту-160, он его сопровождал от момента первого взлета и до конца своей жизни", — рассказал Анатолий Жихарев, бывший командующий дальней авиацией, заслуженный военный летчик РФ.

И всю свою жизнь Валентин Близнюк посвятил авиации — от студента МАИ до главного конструктора. Не самый известный факт, но он работал над Ту-144 — первым в мире сверхзвуковым пассажирским лайнером. Был заместителем самого Туполева на этом проекте. Занимался созданием беспилотников. Еще с конца 50-х! И, конечно, гигантский вклад — в становление дальней авиации.

"Он был очень упрямый, как многие талантливые люди. Упрямый именно в отстаивании своей точки зрения", — отметил Владимир Ригмант, директор музея ПАО "Туполев".

Эта спокойная уверенная мощь личности отражается в самолетах Валентина Близнюка. Первый советский стратег Ту-95 ("Медведь"). Во многом из-за его появления холодная война так и осталась холодной. Турбовинтовой взлетел в 1956-м. Но до сих пор блок НАТО воспринимает его всерьез. И уж тем более Ту-160, тот самый "Белый лебедь", неотъемлемый элемент российской ядерной триады. Самый мощный в мире стратегический бомбардировщик, способный нести ядерные заряды, пролетая без дозаправки 14 тысяч километров, а радиус поражения ракет — 7 тысяч километров, то есть практически любая точка земного шара.

"Равной этой машине нет, она достанет любую точку земного шара. Но это не для того, чтобы уничтожить кого-то, а для того, чтобы показать, что у нас есть защита, что потенциальный агрессор обязательно получит ответ", — отметил Валерий Солозобов, заместитель гендиректора ПАО "Туполев" по проектированию, НИР и ОКР.

"Белый лебедь" превосходит американские аналоги по большинству характеристик. Валентин Близнюк сам рассказывал об этом президенту, когда Владимир Путин во время учений совершил полет на стратегическом бомбардировщике. Это был именной Ту-160 "Павел Таран". А чуть позже такой же Ту-160 назвали именем его создателя. А значит, память о конструкторе будет жить еще много-много лет.

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