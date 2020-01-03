ATP Cup. Медведев и Хачанов выиграли парную встречу у итальянцев

В Австралии завершился матч группового этапа командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов между сборными России и Италии. В заключительной парной встрече победа также осталась за россиянами. Таким образом, итоговый счет противостояния стал 3:0 в пользу нашей команды.

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов оказались сильнее итальянцев Симоне Болелли и Паоло Лоренци в парной встрече в двух партиях. Счет по сетам – 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

Ранее Даниил Медведев и Карен Хачанов выиграли свои одиночные поединки, принеся сборной России досрочную победу в матче.

Россияне возглавили группу D после первого дня турнира. 5 января российские теннисисты сыграют с представителями США, ранее уступившими норвежской команде со счетом 1:2.