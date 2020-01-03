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Конфликт между США и Ираном 40 минут назад

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3 января 202019:58

Убийство генерала Сулеймани: МИД Франции призывает все стороны к сдержанности

Убийство генерала Сулеймани: МИД Франции призывает все стороны к сдержанности

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ликвидацию американскими военными командующего иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. По сообщению Помпео в "Твиттере", противостояние враждебной активности иранского режима — общий приоритет США с европейскими союзниками.

По сообщению МИД Франции, Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул обеспокоенность Франции в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке в последние месяцы и резким обострением ситуации в Ираке в последние недели. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД в ближайшие часы обсудят ситуацию со всеми региональными и международными партнерами.

По сообщению французского МИД, в Париже призывают все стороны к сдержанности, передает РИА Новости. При этом Франция призывает Иран избегать "действий, которые могут усугубить региональную нестабильность или привести к серьезному кризису распространения ядерного оружия".

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал все стороны "работать над последующей деэскалацией", так как в регионе Ближнего Востока нужна стабильность.

Американский удар по Ираку, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани, обсудили по телефону лидеры России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон считают, что этот поступок Вашингтона может спровоцировать серьезное ухудшение ситуации в регионе.

Ранее Помпео обсудил убийство генерала Сулеймани, в частности, с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

По словам, Хайко Мааса, авиаудар США, в результате которого погиб Сулеймани, "последовал за рядом опасных провокаций Ирана", однако в результате данной акции разрядка напряженности "не стала проще".

Высший совет национальной безопасности Ирана назвал "преступное нападение" США на генерала Сулеймани их "крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии". От последствий этого просчета США так просто не уйдут, обещает Тегеран.

В заявлении иранского совета нацбезопасности сказано, что США убили Сулеймани, чтобы отомстить за вклад Ирана в победу над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) и другими экстремистами. "Преступники должны ожидать сурового возмездия в нужное время и в нужном месте", — добавили там.

Тем временем в МИД Саудовской Аравии после убийства генерала Сулеймани призвали к самообладанию и подчеркнули: международное сообщество должно принять необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности региона.

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