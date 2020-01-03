Московское "Динамо" забросило две безответные шайбы в ворота "Куньлуня"

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются игры регулярного чемпионата. В Москве столичное "Динамо" принимало китайский клуб "Куньлунь Ред Стар". Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 2:0. Вратарь бело-голубых Иван Бочаров оформил четвертый "сухарь" в нынешнем сезоне.

Он отразил все 25 бросков по своим воротам. В составе победителей шайбы забросили Андрей Алексеев (10-я минута) и Тему Пулккинен (52-я), для которого эта игра стала первой в форме московского "Динамо".

Динамовцы одержали уже восемь побед подряд над китайским клубом. За всю историю взаимоотношений "Куньлуню" так и не удалось обыграть бело-голубых.

В других встречах дня ярославский "Локомотив" дома переиграл хабаровский "Амур" со счетом 2:0, челябинский "Трактор" разгромил нижегородское "Торпедо" на выезде – 6:1, а череповецкая "Северсталь" дома не справилась с минским "Динамо" – 2:3.