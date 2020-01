Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале"

Экс-нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук продолжит свою карьеру в Национальной хоккейной лиге. Он сумел договориться о контракте с канадским клубом "Монреаль Канадиенс".

Как сообщает официальный сайт канадцев, двустороннее соглашение с 36-летним российским форвардом рассчитано на один год. За это время Ковальчук заработает 700 тысяч долларов, если будет выступать в основной команде.

The Canadiens have agreed to terms on a one-year, two-way contract with free agent forward Ilya Kovalchuk. The deal will pay Kovalchuk $700,000 at the NHL level and $70,000 in the AHL.#GoHabsGo https://t.co/VdpyijRjNh