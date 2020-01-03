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Конфликт между США и Ираном 43 минуты назад

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3 января 202020:22 (обновлено в 20:58)

Госсекретарь США Помпео объяснил Лаврову убийство Сулеймани

EPA

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает госдепартамент. Во время беседы Помпео объяснил убийство Сулеймани "защитой американского персонала за границей". По его словам, Сулемайни был убит ракетным ударом так как был "неминуемой угрозой жизни американцев".

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела предместий Багдада погиб генерал Касим Сулеймани – руководитель спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции. Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, "грубо нарушают принципы" международного права и "заслуживают осуждения". Соответствующее заявление для СМИ размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства после телефонного разговора Лаврова с Помпео.

Ранее американский удар по Ираку, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани, обсудили по телефону лидеры России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон считают, что этот поступок Вашингтона может спровоцировать серьезное ухудшение ситуации в регионе.

Убийство Сулеймани прокомментировал и президент Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, действия США могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.

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