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Фильм "Вторжение" 6 минут назад

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3 января 202021:03 Олег Пакшин

"Вторжение": фантастический фильм о настоящих ценностях посмотрел уже миллион человек

"Вторжение": фантастический фильм о настоящих ценностях посмотрел уже миллион человек

В дни новогодних каникул кинотеатры страны переживают аншлаг. Сразу две отечественные картины вызвали ажиотаж зрителей. В лидерах проката — комедия "Холоп" — ее оценили уже 3 больше трех миллионов зрителей. Набирает популярность и главный новогодний сюрприз — фантастическое "Вторжение" Федора Бондарчука. Грандиозный киноаттракцион стартовал с боем курантов и собрал уже 300 миллионов рублей.

Первые зрители смотрят первые кадры нового фильма Федора Бондарчука "Вторжение". Знакомые герои и локации, любимые актеры, неожиданный сюжет и невероятные спецэффекты. "Вторжение" держит в напряжении. Вжимаясь в кресло, зрители ощущают себя свидетелями грандиозной катастрофы.

Наводнение, затопленный стадион "Олимпийский" и торчащие из воды шпили московских высоток — это лишь атрибуты инопланетного вторжения. Пришельцы развязывают новый тип войны — информационную атаку, захватив все, без чего не мыслит жизни современный человек: телефоны, гаджеты, телевидение. Они начинают охоту на главную героиню Юлю, у которой открылись сверхспособности.

Понять теперь, что происходит на самом деле, кто друг, а кто враг, где правда, а где фейк, теперь невозможно. Против Юлии, кажется, ополчился весь мир. И только дружба, любовь и отцовская забота могут спасти ее, страну и весь мир.

"Мы должны доказать, что в такие сложные моменты мы можем объединится, быть к друг другу теплы, любить друг друга. Мы должны быть внимательны не только тогда, когда происходит что-то страшное, а всегда", — считает актер Риналь Мухаметов.

Только за тир новогодних дня по всей стране "Вторжение" посмотрел уже миллион человек. Таких эффектов в нашем кино еще никогда не было. На фантастический фильм о настоящих ценностях идут целыми семьями. Новая картина от мастера блокбастеров Бондарчука — уже в числе лидеров новогоднего проката.

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