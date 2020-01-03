Обнародована новая декларация Зеленского

Национальное агентство Украины по противодействию коррупции опубликовало очередную декларацию президента Владимира Зеленского. Согласно декларации, украинский лидер задекларировал более 210 тыс. долларов дохода от студии "Квартал 95". В конце декабря 2019 года Зеленский получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тыс. долларов) от студии "Квартал 95" и 104 тыс. гривен (4,3 тыс. долларов) компенсации за пользование торговой маркой.

Студия "Квартал 95" занимается производством фильмов, сериалов и юмористических передач. Ее основателем является Зеленский, который ранее заявил, что вышел из бизнеса из-за избрания его на пост главы государства.

В мае прошлого года стало известно, что в декларации нового президента Украины указаны дом в Киеве (353 квадратных метра, стоимость на момент приобретения – 31 тыс. долларов), квартира (131 квадратный метр, стоимость – 28,5 тыс. долларов), земельный участок площадью 1200 квадратных метров и два парковочными места, а также дом в Италии, квартира в Великобритании и 10 гостиничных номеров в Грузии.