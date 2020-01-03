Школьный спектакль об Освенциме вызвал в Польше скандал

Одни – в тюремной робе, другие – в форме СС. В Польше разгорелся скандал из-за школьной постановки. Как публика встретила спектакль и какой резонанс он вызвал?

Эти фотографии сделаны в одной из польских школ. На снимках ученики. Двое постарше в костюмах офицеров — надзирателей СС. Кожаные плащи, повязки со свастикой… Шесть детей помладше, в тюремных робах, заключенные.

Танцевальный номер, как его назвали в школе, поставили по мотивам событий в концлагере Освенцим и приурочили к присвоению школе имени детей Замойщины.

Декорациями стали интерьеры спортивного зала школы. А для реалистичности постановки на сцену даже выпустили дым. Очевидно, это аналогия с веществом "Циклон Б", который использовали в концлагерях. После этого дети, игравшие заключенных, буквально рухнули на пол.

На концерт пригласили не только родителей. В зале также сидели ветераны, представители духовенства и политики: замминистра обороны, замминистра образования и депутат от правящий партии Томаш Зелиньский. Ему представление понравилось: "Это было очень трогательное и вдумчивое представление. Это было почти по-театральному. Нам напомнили, что дети тоже находились в концлагерях, и что они там умирали. Я не вижу в этом никакого противоречия".

После номера один из отцов вышел на сцену и заявил, что Польша заслуживает от Германии компенсаций. А родители и учителя зааплодировали. Только вот музей Освенцима их восторга по поводу выступления не разделил: "Идея одевать детей этого возраста в форму СС и устраивать с ними сцены смерти ужасна. Взрослым, которые организовали это, не хватает элементарной чувствительности, необходимой для обучения детей такой сложной и трагической истории".

Тем временем в польском твиттере развернулась настоящая дискуссия о методах воспитания школьников. "Как вообще учителя могли допустить такую постановку?", "Уволить директора!", "Защитники спектакля, вероятно, имеют проблемы с интеллектом", – это лишь малая часть комментариев. Задать вопросы о мотивах такого выступления напрямую школе решила польский политик Моника Павловска. На имя директора школы она написала письмо, в котором решила напомнить, что свобода – это в том числе ответственность за образование каждого человека, и прежде всего детей. А выбор формы и контекста в настолько чувствительных темах – едва ли самое главное.

В итоге центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения обвинил школу "в публичном призыве к насилию в отношении лиц с левыми взглядами". Уведомление организация направила в местные правоохранительные органы. Найдет ли проверка виновных – сказать трудно. Но надежда на то, что в школе откажутся от подобного рода представлений, как минимум, есть.