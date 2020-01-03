К понедельнику в Москве похолодает

Синоптики обещали приход настоящей зимы в столичный регион к понедельнику. И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 6 января Москву и Подмосковье ожидает похолодание — ночью до -6 градусов. Днем воздух не прогреется выше -2 градусов.

Первая неделя нового года закончится теплой погодой – в субботу и воскресенье прогнозируется от 1—2 градусов мороза до 1—2 градусов тепла.

На Рождество в Москве прогнозируется небольшой снег. Высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров. Неустойчивая погода может стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей.