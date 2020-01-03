При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем. Как сообщает Государственная служба по ЧС Украины, сообщение о хлопке неизвестного происхождения и последовавшем за ним пожаре поступило в экстренные службы в 17.40 (18.40 по Москве). Дети, получившие ожоги, доставлены в больницу.

Открытый огонь через полчаса был ликвидирован. На месте происшествия работает следственная бригада, состоящая из сотрудников Службы по ЧС, полиции и работников газовой службы.