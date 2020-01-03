Более 90 человек эвакуировали из горящего общежития

В Сызрани горит общежитие. Эвакуированы более 90 человек, сообщается на сайте регионального МЧС. Уточняется, что сообщение о пожаре в четырехэтажном здании на Ульяновском шоссе поступило в экстренные службы в 21.55. Площадь распространения огня – порядка 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, однако из горящего здания пришлось эвакуировать 92 человека. Для эвакуации с верхних этажей общежития пришлось применять автолестницы.

Ранее сообщалось, что в клубе на Украине после хлопка неизвестного происхождения начался пожар. Восемь детей были доставлены в больницу с ожогами.