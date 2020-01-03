Тема:

Конфликт между США и Ираном 31 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
3 января 202023:41

Трамп: ликвидация Сулеймани должна предотвратить войну

EPA

Ликвидация Касема Сулеймани имела целью предотвратить войну. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране.

Трамп обвинил Сулеймани в том, что он двадцать лет дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и что на его совести гибель сотен американцев. По словам президента, именно Сулеймани стоял за последними нападениями на американцев в Ираке, а также за ракетным обстрелом базы у Тикрита и организацией беспорядков у посольства США в Багдаде.

"То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены".

2 января Пентагон подтвердил, что по указанию президента США Дональда Трампа американские военные провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани, передает "Интерфакс".

Ранее по теме

Сейчас

17:22

Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани. Трамп высказался в "Твиттере"

16:48

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

15:30

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

14:25

Иран нашел замену убитому генералу и пригрозил Штатам

12:50

Глава района Красноярского края арестован за крупную взятку

10:10

Рубль дорожает относительно доллара и евро

08:15

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за Сулеймани

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Динамитная шашка в бочке с порохом: зачем Трамп приказал убить иранского генерала

Динамитная шашка в бочке с порохом: зачем Трамп приказал убить иранского генерала

3 часа назад
Госсекретарь США Помпео объяснил Лаврову убийство Сулеймани

Госсекретарь США Помпео объяснил Лаврову убийство Сулеймани

3 часа назад
Это оскорбление: израильский и польский послы на Украине возмущены бандеровским шествием

Это оскорбление: израильский и польский послы на Украине возмущены бандеровским шествием

2 часа назад
Школьный спектакль об Освенциме вызвал в Польше скандал

Школьный спектакль об Освенциме вызвал в Польше скандал

2 часа назад

Трансляции

6 января

23:00

Рождество Христово. Богослужение в Храме Христа Спасителя
Все трансляции
Вован, Лексус, Грета и очень важный Чунга-Чанга: новый розыгрыш пранкеров

Вован, Лексус, Грета и очень важный Чунга-Чанга: новый розыгрыш пранкеров

5 часов назад
Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани. Трамп высказался в "Твиттере"

Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани. Трамп высказался в "Твиттере"

6 часов назад
Озвучены три версии пожара в Астрахани

Озвучены три версии пожара в Астрахани

1 час назад
В московском дворе нашли работающий рентген

В московском дворе нашли работающий рентген

1 час назад
Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-старте

Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-старте

6 часов назад
Более 90 человек эвакуировали из горящего общежития

Более 90 человек эвакуировали из горящего общежития

1 час назад
Ликвидацию напавшего на прохожих под Парижем сняли на видео

Ликвидацию напавшего на прохожих под Парижем сняли на видео

6 часов назад
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

1 час назад
Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

11 часов назад
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

8 часов назад
СБУ исключила Федора Добронравова из "черного списка"

СБУ исключила Федора Добронравова из "черного списка"

5 часов назад
Минздрав Китая: неизвестная пневмония не передается от человека к человеку

Минздрав Китая: неизвестная пневмония не передается от человека к человеку

10 часов назад
"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2003 года

"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2003 года

2 часа назад
47
"Вторжение": фантастический фильм о настоящих ценностях посмотрел уже миллион человек

"Вторжение": фантастический фильм о настоящих ценностях посмотрел уже миллион человек

3 часа назад
Праздники продолжаются: что посмотреть на телеканале "Россия 1" со 2 по 5 января

Праздники продолжаются: что посмотреть на телеканале "Россия 1" со 2 по 5 января

02.01.2020 16:47
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
К понедельнику в Москве похолодает

К понедельнику в Москве похолодает

1 час назад
Валентин Близнюк - человек, изменивший авиацию

Валентин Близнюк - человек, изменивший авиацию

2 часа назад
В московском дворе нашли работающий рентген

В московском дворе нашли работающий рентген

3 часа назад
116
Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей

Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей

3 часа назад
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале"

Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале"

4 часа назад
Следователи озвучили причину смертельного пожара в Подольске

Следователи озвучили причину смертельного пожара в Подольске

4 часа назад
Россиянам напомнили об опасности запоев и алкодепрессий

Россиянам напомнили об опасности запоев и алкодепрессий

5 часов назад
Самолет ВВС Шри-Ланки рухнул близ жилых домов на юге страны

Самолет ВВС Шри-Ланки рухнул близ жилых домов на юге страны

5 часов назад
Украина отчиталась по газовому транзиту

Украина отчиталась по газовому транзиту

6 часов назад
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

6 часов назад
Дубль Кулемина помог "Металлургу" победить "Автомобилист"

Дубль Кулемина помог "Металлургу" победить "Автомобилист"

6 часов назад
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

7 часов назад
Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации

Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации

7 часов назад
Росстандарт уточнил, на каких заправках некачественное топливо

Росстандарт уточнил, на каких заправках некачественное топливо

7 часов назад
Российские теннисисты обыграли итальянцев в ATP Cup

Российские теннисисты обыграли итальянцев в ATP Cup

7 часов назад
Ракетный обстрел: курянин устроил погром во дворе во время запуска салюта

Ракетный обстрел: курянин устроил погром во дворе во время запуска салюта

8 часов назад
Хоккеисты "Нефтехимика" в гостях одолели "Сибирь"

Хоккеисты "Нефтехимика" в гостях одолели "Сибирь"

8 часов назад
Психологи подсказали, как не надоесть друг другу за праздники

Психологи подсказали, как не надоесть друг другу за праздники

8 часов назад
Мать съела сердце девушки сына ради денег

Мать съела сердце девушки сына ради денег

8 часов назад
"Топор возьму!": нападение на полицейских с монтировкой в Камышлове сняли на видео

"Топор возьму!": нападение на полицейских с монтировкой в Камышлове сняли на видео

8 часов назад
Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

8 часов назад
Второй за сутки автобус загорелся в Воронеже

Второй за сутки автобус загорелся в Воронеже

9 часов назад
Роспотребнадзор рассказал о лучшем инкубаторе для "бактериологического оружия"

Роспотребнадзор рассказал о лучшем инкубаторе для "бактериологического оружия"

9 часов назад
Посетитель открыл огонь в мэрии французского города Дрё

Посетитель открыл огонь в мэрии французского города Дрё

10 часов назад
Валерий Брагин: важность матча со Швейцарией немного сковывала ребят

Валерий Брагин: важность матча со Швейцарией немного сковывала ребят

10 часов назад
Названы главные "города-матерщинники"

Названы главные "города-матерщинники"

10 часов назад
Глава района Красноярского края арестован за крупную взятку

Глава района Красноярского края арестован за крупную взятку

10 часов назад
Совет британского журнала возмутил Украину

Совет британского журнала возмутил Украину

11 часов назад
Травля газом и колючая проволока: школьники потанцевали "в стиле Освенцима"

Травля газом и колючая проволока: школьники потанцевали "в стиле Освенцима"

11 часов назад
Российские морпехи попали в топ-5 по версии NI

Российские морпехи попали в топ-5 по версии NI

11 часов назад
Быстро избавиться от жира на животе можно по схеме "2+2+4"

Быстро избавиться от жира на животе можно по схеме "2+2+4"

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку