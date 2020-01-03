Трамп: ликвидация Сулеймани должна предотвратить войну

Ликвидация Касема Сулеймани имела целью предотвратить войну. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране.

Трамп обвинил Сулеймани в том, что он двадцать лет дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и что на его совести гибель сотен американцев. По словам президента, именно Сулеймани стоял за последними нападениями на американцев в Ираке, а также за ракетным обстрелом базы у Тикрита и организацией беспорядков у посольства США в Багдаде.

"То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены".

2 января Пентагон подтвердил, что по указанию президента США Дональда Трампа американские военные провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани, передает "Интерфакс".