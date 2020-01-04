Скончался бывший баскетболист ЦСКА Николай Дьяченко

Пресс-служба московского баскетбольного клуба ЦСКА сообщила, что на 73-м году жизни скончался бывший баскетболист клуба и сборной СССР Николай Дьяченко.

Долгое время Дьяченко страдал от бокового амиотрофического склероза, передает ТАСС.

С 1972 по 1976 год он выступал в составе ЦСКА. За это время он стал трехкратным чемпионом СССР (1973-74, 1976), а в 1973 году в составе сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата Европы.