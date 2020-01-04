Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

О всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам объявил командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар.

В своем видеообращении к ливийцам военачальник заявил, что страна объявляет джихад. Оружие будет выдано всем — военным и гражданским лицам, мужчинам и женщинам, передает РИА Новости.

Ранее Триполийское правительство запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу​​​. Речь шла о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления.

Турецкий парламент большинством голосов разрешил 2 января отправку турецких военных в Ливию.