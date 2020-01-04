"Я ненавижу Трампа, потому что": иранский министр запустил флешмоб в Twitter

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари запустил флешмоб в социальной сети Twitter, в котором нужно продолжить фразу "Я ненавижу Трампа, потому что.​​​.."

Он написал эту фразу на двух языках – персидском и английском, передает РИА Новости.

Публикация появилась после атаки США в Ираке, в ходе которой погиб высокопоставленный генерал, руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Пентагон подтвердил проведение операции. Помимо Сулеймани был убит заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.