Губернатор Нью-Йорка распорядился усилить меры безопасности во всем штате

Усилить меры безопасности в штате Нью-Йорк на фоне убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде распорядился губернатор штата Эндрю Куомо.

В аэропортах самого Нью-Йорка будут размещены подразделения национальной гвардии, передает РИА Новости.

Куомо сообщил, что никаких угроз в отношении Нью-Йорка пока не поступало, но власти штата "начеку".

Пентагон подтвердил, что американские военные ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани​​​. Вместе с ним погиб заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис.