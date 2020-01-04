Генсек ООН призвал мировое сообщество не вмешиваться в ливийский конфликт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш категорически против иностранной поддержки любой из противоборствующих сторон в Ливии, а также призывает к немедленному прекращению огня в стране и возвращению к политическому диалогу.

По мнению Гутерриша, любая иностранная поддержка противоборствующих сторон только усугубит конфликт, передает ТАСС.

Ранее турецкий парламент поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.

Парламент Ливии должен провести 4 января экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.