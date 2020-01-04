На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби"​​​. Атакованы две машины.

По некоторым данным, погибли пять или шесть человек, еще трое тяжело ранены, сообщает РИА Новости. Авиаудар был нанесен в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы.

Установлено, что машины перевозили медицинских работников, а не командный состав боевиков, как ранее передавали мировые СМИ. Эту информацию подтвердили представители шиитского ополчения Ирака, известного как Силы народной мобилизации (СНМ).

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит Касем Сулеймани.