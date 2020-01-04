Берни Сандерс: убийство Сулеймани грозит войной на Ближнем Востоке

Убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани грозит разрушительной войной на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который является одним из наиболее вероятных противников президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.

Сандерс убежден, что произошедшее может привести к разрушительной войне на Ближнем Востоке, которая может стоить Америке "несчетного количества жизней и триллионов долларов, а также приведет к увеличению количества жертв, усилению разногласий и перемещению населения в этом и без того крайне нестабильном регионе". Политик провел параллели с вторжением американских солдат в Ирак в 2003 году, передает ТАСС.

Сандерс неоднократно высказывался против участия американских ВС в операциях за рубежом.