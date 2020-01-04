Во Владивостоке задержан мужчина, прокалывающий колеса на легковушках

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что инспекторы ППС задержали во Владивостоке злоумышленника, который повредил колеса почти 40 автомобилей.

Задержанный 33-летний местный житель уже дал признательные показания, передает ТАСС. У преступника был изъят нож, которым были изрезаны колеса автомобилей.

Ранее в полицию с заявлениями о повреждении колес обратились 36 граждан. Все автомобили были припаркованы в Первомайском районе Владивостока.